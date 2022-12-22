محافظ الدقهلية يجتمع باللجنة العليا للإعلانات لمراجعة التراخيص وتعظيم الموارد

ووجه " المحافظ " بضرورة مراجعة كافة تراخيص الاعلانات بالشوارع والميادين بالمنصورة وفقا للائحة الإعلانات والتأكد من تطبيق الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للاعلانات الجديدة بمشاركة كافة الجهات المختصة.

وأكد "مختار" علي ضرورة تعظيم موارد الاعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ،واشار لمواصلة بذل الجهود للقضاء علي العشوائية في إقامة الاعلانات التي تشوه المنظر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين بنطاق مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

كما أكد "المحافظ" علي أن القانون ليس عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية والتطوير وزيادة موارد الدوله من أجل النهوض بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وانشاء مشروعات قومية وخدمية، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

وكان قد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاعلانات بنطاق مراكز ومدن واحياء الدقهلية والطلبات المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الاعلانات

ووجه "مختار" بقيام مجلس ادارة اللجنة بدراسة كافة الطلبات للعمل علي تحقيقها وفقا للائحة الاعلانات وطبقا للقانون والقواعد المنظمة للعمل في هذا الشأن

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للاعلانات المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والأستاذه رشا حسن مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة ، والأستاذ ياسر الغريب مدير إدارة الشئون القانونيه بالمحافظة ، والأستاذة فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والاستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ والمحاسب ياسر عنتر المراقب المالي مدير عام الحسابات والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الشئون الهندسية وأعضاء الادارة العامة للاعلانات بديوان عام المحافظة.