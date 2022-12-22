محافظ الدقهلية يتفقد الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من التسعيرة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المخابز والأسواق ومنافذ البيع والمحلات التجارية بنطاق مدينة المنصورة، وذلك للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.
والتقى "مختار" أثناء جولته بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش ، ووجه بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين وأمر باستقبالهم في الديوان العام لحل مشاكلهم.
وقام " المحافظ " خلال جولته صباح اليوم بإفتتاح منفذ جديد لبيع اللحوم بأسعار مخفضة أحد المنافذ التابعة لجمعية مواطنين ضد الغلاء بنهاية شارع الاتوبيس الجديد بنطاق حي شرق المنصوره ، وأمر بتخفيض سعر الكيلو 125 إلى 110 في ثلاث منافذ بمدينة المنصورة هم منفذ الاستاد الرئيسي، منفذ شارع الجيش مقابل المحطة الدولية، المنفذ الجديد الواقع علي ترعة المنصورية نهاية شارع الأتوبيس الجديد.
وأكد " مختار " علي عدم السماح بالتلاعب في الأسعار واستغلال المواطنين والغاء تراخيص والغلق الفوري لكل المنافذ والمحلات التجارية المخالفة لهذه التعليمات وهناك متابعة يومية .
وشدد " المحافظ " علي ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات اي كان نوعها والالتزام بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، مشيراً إلي أنه لن نسمح باستغلال المواطنين .
ووجه " مختار " بشن حملات مكثفة يومية علي الأسواق والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها
وكلف " المحافظ " وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والاحياء للمرور علي كافة المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.
والجدير بالذكر أن جولة " محافظ الدقهلية" صباح اليوم شملت عدد من المخابز والأسواق والمحلات التجارية بمنطقة ميت حدر ، وشارع الجلاء ، وشارع الأسواق ، وشارع محمد فتحي ، ومنطقة الشيخ حسانين .
جاء ذلك بحضور الأستاذ السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، والمحاسب المتولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصوره ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره ، ومحمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء ، والأستاذ وائل السنوسي ممثل الجمعية بالدقهلية ومسئول المنافذ .
التاكد من الاسعار
التاكد من الانضباط ووزن رغيف الخبز المدعم
التاكد من التزام التجار
التاكد من وضع التسعيره للدواجن
المحافظ رفقه وكيل التموين في احد اسواق الخضار والفاكهة
المحافظ مع المواطنين في مخبز مدعم
المحافظ ووكيل التموين في منفذ بيع لحوم مدعمه
المشروع القومي لمحاربة الغلاء احد منافذ بيع اللحوم
جوله داخل اسواق الخضار لضبط الاسعار
مبادرات رئاسيه
محافظ الدقهلية والتاكد من وضع تسعيره الخضار
محافظ الدقهلية ووكيل التموين في حمله للتاكد من الأسعار
نقاش المحافظ مع احد المواطنين
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