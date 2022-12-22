قمة أوروبية مع رئيس أوكرانيا 3 فبراير المقبل

كتبت: هناء أبو العز

أعلن الاتحاد الأوروبى ، عقد اجتماع قمة بين رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 3 فبراير.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه لا يزال من غير الواضح أين ستعقد القمة، مشيرًا إلى أن هناك دعوة حالية لزيلينسكي لزيارة بروكسل ، لكن هذا لا يعني أن القمة ستنعقد في العاصمة البلجيكية.

ومنذ اندلاع الحرب في 24 فبراير ، ظل زيلينسكي يشارك في عدد من القمم الأوروبية بانتظام ولكن من خلال الفيديو ، فيما التقى الرئيس الأوكراني ، الأربعاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في أول رحلة رسمية له إلى الخارج منذ اندلاع الحرب ، وألقى كلمة أمام الكونجرس الأمريكي.

قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إنه ممتن للدعم الأمريكي الكبير لأوكرانيا، قائلا: ممتن للولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتنا تاريخية.

وتابع الرئيس الأوكرانى: ينبغي محاسبة روسيا على ما قامت به ضدنا وضد العالم الحر، وممتن للشركاء لمواصلتهم دعمنا وتعزيز قدراتنا الدفاعية، خاصة وأنه لدينا نفس القيم مع الولايات المتحدة الأمريكية، موجها رسالة للأمريكيين قائلا: أتمنى أن تواصلوا دعمنا في مواجهة الطغيان.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، أن السلام العادل لا يتضمن تنازلا عن أراضينا الأوكرانية، متابعا: مليارا دولار أمريكي من واشنطن لأوكرانيا، وأتطلع للقاءات مثمرة مع الكونجرس، ونأمل موافقة الكونجرس الأمريكى على دعمنا بـ45 مليار دولار.

وقال فولوديمير زيلينسكى : فقدنا الأطفال والرجال في الحرب، ولا سلام عادلا في حرب تم فرضها علينا، والعائلات في خطر والدعم أنقذنا، ونتعرض في أوكرانيا لاستبداد روسي، ونحن معنيون بدعم المجتمع الأمريكي ضد الطغيان، مستطردا: اقترحنا أيضا صيغة دولية للسلام.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: نريد نهاية الحرب وأن تبقى أوكرانيا مستقلة، متابعا: ندعم أوكرانيا عسكريا وبصواريخ الباتريوت.

وتخلى زيلينسكي عن الملابس الرسمية لهذا اللقاء وظهر بالزي الزيتي التقليدي الذي يحرص على ارتدائه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.