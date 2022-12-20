الاتحاد الأوروبى يمول الاقتصاد الأوكرانى بـ85 مليار دولار من الديون

أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أنها ستصدر ما يصل إلى 80 مليار يورو (84.8 مليار دولار) من السندات طويلة الأجل في النصف الأول من عام 2023، بموجب نهج التمويل الموحد للاتحاد الأوروبي لدعم تعافي الاقتصاد الأوكراني.
وقالت المفوضية في بيان: "البرامج التي ستمول من خلال نهج التمويل الموحد في النصف الأول من العام المقبل هي برنامج استرداد التعافي وبرنامج المساعدة المالية الكلية الجديد لأوكرانيا".
وأوضحت أن قيمة البرنامج الأول تبلغ نحو 70 مليار يورو، والأخير نحو 10 مليارات يورو. يجري تمويل كلا البرنامجين من خلال تمويل أسواق رأس المال.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لبرنامج "جيل الاتحاد الأوروبي الجديد" أو "نكست جنريشين إي يو" نحو 800 مليار يورو من 2021 إلى 2026، وبرنامج المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا بنحو 18 مليار بحلول عام 2023.
وأضافت المفوضية أن الكتلة جمعت 170 مليار يورو من سندات الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل منذ إطلاق برنامج الجيل الجديد في يونيو 2021، مع تخصيص 140 مليار يورو لـ22 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي بموجب خطة التعافي والصمود.
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