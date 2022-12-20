الاتحاد الأوروبى يمول الاقتصاد الأوكرانى بـ85 مليار دولار من الديون

كتب : أحمد علوى

أعلنت المفوضية الأوروبية الاثنين أنها ستصدر ما يصل إلى 80 مليار يورو (84.8 مليار دولار) من السندات طويلة الأجل في النصف الأول من عام 2023، بموجب نهج التمويل الموحد للاتحاد الأوروبي لدعم تعافي الاقتصاد الأوكراني.

وقالت المفوضية في بيان: "البرامج التي ستمول من خلال نهج التمويل الموحد في النصف الأول من العام المقبل هي برنامج استرداد التعافي وبرنامج المساعدة المالية الكلية الجديد لأوكرانيا".