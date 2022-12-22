زيلينسكي: نأمل موافقة الكونجرس الأمريكى على دعمنا بـ45 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إنه ممتن للدعم الأمريكي الكبير لأوكرانيا، قائلا: ممتن للولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتنا تاريخية.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن،: تزويدنا بمنظومة باتريوت إضافة مهمة لنا للدفاع عن شعبنا.

وتابع الرئيس الأوكرانى: ينبغي محاسبة روسيا على ما قامت به ضدنا وضد العالم الحر، وممتن للشركاء لمواصلتهم دعمنا وتعزيز قدراتنا الدفاعية.

وقال فولوديمير زيلينسكي: لدينا نفس القيم مع الولايات المتحدة الأمريكية، موجها رسالة للأمريكيين قائلا: أتمنى أن تواصلوا دعمنا في مواجهة الطغيان.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، أن السلام العادل لا يتضمن تنازلا عن أراضينا الأوكرانية، متابعا: مليارا دولار أمريكي من واشنطن لأوكرانيا، وأتطلع للقاءات مثمرة مع الكونجرس، ونأمل موافقة الكونجرس الأمريكى على دعمنا بـ45 مليار دولار.

وقال فولوديمير زيلينسكى : فقدنا الأطفال والرجال في الحرب، ولا سلام عادلا في حرب تم فرضها علينا، والعائلات في خطر والدعم أنقذنا.

وتابع الرئيس الأوكرانى: نتعرض في أوكرانيا لاستبداد روسي، ونحن معنيون بدعم المجتمع الأمريكي ضد الطغيان، مستطردا: اقترحنا أيضا صيغة دولية للسلام.

وقال فولوديمير زيلينسكى: يجب أن تحاسب روسيا على ما ترتكبه، ومن المهم بذل قصارى الجهد لنصر أوكرانيا.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: نريد نهاية الحرب وأن تبقى أوكرانيا مستقلة، متابعا: ندعم أوكرانيا عسكريا وبصواريخ الباتريوت.

وفى وقت سابق أبرزت قناة القاهرة الإخبارية لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حيث عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مراسم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بالبيت الأبيض، فى أول زيارة للأخير لأمريكا بعد نشوب الحرب الروسية على بلاده.

وتخلى زيلينسكي عن الملابس الرسمية لهذا اللقاء وظهر بالزي الزيتي التقليدي الذي يحرص على ارتدائه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.