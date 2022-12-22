اليوم السابع
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طقس الشرقية الآن.. خريفى مائل للبرودة غائم جزئيا.. صور

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:18 م
طقس الشرقية الآن.. خريفى مائل للبرودة غائم جزئيا.. صور طقس الشرقية الآن
الشرقي

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تشهد محافظة الشرقية اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 21 والصغرى 13 درجة ونسبة سقوط أمطار 4% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 65% والرياح 8 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية مشمسة بها بعض الغيوم جزئيا.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم  الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى.

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طقس الشرقية الآن

 

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طقس الشرقية الآن

 

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طقس الشرقية الآن

 

 

 


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