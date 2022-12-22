إنشاء ورفع كفاءة 61 منشأة صحية بقرى مبادرة حياة كريمة فى الشرقية

وأكد، لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد المنشآت الصحية بلغ 61 منشأة صحية، من بينها 24 منشأة بمركز الحسينية و17 بمنشأة أبو عمر و20 بصان الحجر، تم إنشاء 28 منشأة طبية ورفع كفاءة 32 وتطوير شامل لمنشاة، وتم استلام 4 منشآت بالحسينية وهي" أم صوير- الاخيوة- شرارة- عليوة" و5 منشآت مركز منشأة أبو عمر وهى "الربعماية - هانون- الفتح- الرمالى- الجبهة" و6 بصان الحجر وهى" القصبى شرق - وكيل النيابة- تانيس- الاتحاد- البكارشة – البرادعية، بالاضافة إلى تنفيذ عدد من القوافل الطبية التى تستهدف الكشف والعلاج مجانا، فى كل التخصصات.
يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كل مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة وتطوير مراكز الشباب وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز، وتطوير نقاط الشرطة.
الوحدة الصحية بقرية الأخيوة بالشرقية
وحدة صحة الأخيوة
وحدة صحة أم صوير
وحدة طب أسرة شرارة
وحدة طب أسرة عليوة
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