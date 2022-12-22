اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 08:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء ورفع كفاءة 61 منشأة صحية بقرى مبادرة حياة كريمة فى الشرقية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 08:00 ص
إنشاء ورفع كفاءة 61 منشأة صحية بقرى مبادرة حياة كريمة فى الشرقية الوحدة الصحية بقرية الأخيوة بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالقرى، وبلغ إجمالى المشروعات فى قطاع الصحة 61 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنمية قرى الريف المصرى من إنشاء وتطوير الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وصيانة ورفع كفاءة الوحدات القديمة بمركز الحسينية شمالي محافظة الشرقية.

وأكد، لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد المنشآت الصحية بلغ 61 منشأة صحية، من بينها 24 منشأة بمركز الحسينية و17 بمنشأة أبو عمر و20 بصان الحجر، تم إنشاء 28 منشأة طبية ورفع كفاءة 32 وتطوير شامل لمنشاة، وتم استلام 4 منشآت بالحسينية وهي" أم صوير- الاخيوة- شرارة- عليوة" و5 منشآت مركز منشأة أبو عمر وهى "الربعماية - هانون- الفتح- الرمالى- الجبهة" و6 بصان الحجر وهى" القصبى شرق - وكيل النيابة- تانيس- الاتحاد- البكارشة – البرادعية، بالاضافة إلى تنفيذ عدد من القوافل الطبية التى تستهدف الكشف والعلاج مجانا، فى كل التخصصات.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن اختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى، وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا، منها إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الاختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الاجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم  للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كل مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة وتطوير مراكز الشباب وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز، وتطوير نقاط الشرطة.

الوحدة الصحية بقرية الأخيوة بالشرقية
الوحدة الصحية بقرية الأخيوة بالشرقية

 

وحدة صحة الأخيوة
وحدة صحة الأخيوة

 

وحدة صحة أم صوير
وحدة صحة أم صوير

 

وحدة طب أسرة شرارة
وحدة طب أسرة شرارة

 

وحدة طب أسرة عليوة
وحدة طب أسرة عليوة

 

 

 
 

 


الشرقية

مجلس مركز ومدينة الحسينية

مبادرة حياة كريمة

مركز الحسينية

محافظ الشرقية

منشأت صحية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الدكتور هشام مسعود



الموضوعات المتعلقة

"صحة الشرقية" تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الأمان البيولوجي بالمعامل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 05:06 م

"تنظيم الأسرة" فوائد صحية واقتصادية.. "صحة الشرقية": نستهدف 55 ألف سيدة بالمرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمى".. 242 عيادة ثابتة و14 متنقلة تخدم الأماكن المحرومة.. وهذا سر النجاح الكبير فى توعية السيدات.. صور

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:00 ص

"صحة الشرقية": مسح طبى للكشف عن الفيروسات الكبدية ومرض نقص المناعة المكتسب

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 02:02 م

صحة الشرقية تنظم حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:29 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة