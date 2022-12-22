اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 10:22 ص
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انخفاض درجات الحرارة وسحب وشبورة كثيفة بسوهاج لليوم الثانى على التوالى

الخميس، 22 ديسمبر 2022 10:05 ص
انخفاض درجات الحرارة وسحب وشبورة كثيفة بسوهاج لليوم الثانى على التوالى الطقس- أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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 تشهد محافظة سوهاج لليوم الثانى على التوالى، إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مع ظهور شبوره كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، ووجود سحب كثيفة، مما ينذر بهطول أمطار على بعض المدن بالمحافظة خاصة بعد اختفاء الشمس وعدم ظهورها حتى الآن.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50٪، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13.
 

 


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