شفط مياه الأمطار من شوارع بلطيم والحامول وعدد من قرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينتى بلطيم والحامول بمحافظة كفر الشيخ، هطول أمطار مابين متوسطة لغزيرة، وانتشرت معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، التي شهدتها تلك المدن وعدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء احمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من الشوارع، والأحياء وقرى المركز التي شهدت هطول أمطار، موجها بالاستمرار بالمتابعة المستمرة والتعامل الفوري في حالة عودة هطول الأمطار.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز و مدينة الحاموول، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل اولا باول والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث ، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

كما كلف محافظ وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية ، موجهاَ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات، والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار .



وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.



استمرار رفع مياه الامطار



جانب من رفع المياه



رفع الامطار ببلطيم



رفع المياه