كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث فى سعر الذهب اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 بسوق الصاغة، حيث تشهد الأسعار استقرار ملحوظا فى كافة الأعيرة المتداولة بمصر، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق 1750جنيها فى تداولات اليوم، وقد تشهد هذه الأسعار تغيرات أخرى الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1500 جنيه. عيار 21 سجل 1750 جنيها. وعيار 24 سجل 2000 جنيه. والجنيه الذهب 14000 جنيه.

قال روب هاوورث، كبير محللى الاستثمار فى U.S. Bank Wealth Management، أن " أسعار المعدن النفيس انتعشت فى منتصف الأسبوع، على خلفية بيانات التضخم الضعيفة، وآمال توقف مجلس الاحتياطى الفدرالى عن رفع أسعار الفائدة قريبًا".

أضاف قائلاً: "الإعلان المتشدد من الفدرالى فى وقت متأخر من الأربعاء 14 ديسمبر ضغط بشدة على أسعار الذهب".

ويتوقع Commerzbank انخفاض الذهب إلى نحو 1750 دولاراً للأونصة حتى يتضح انتهاء دورة رفع الفائدة الأميريكة، فيما ترتفع الأسعار إلى 1850 دولاراً بنهاية عام 2023.