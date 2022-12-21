أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى مصر 21 ديسمبر 2022

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تحركا ملحوظا نحو الصعود ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1750 جنيها للجرام ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، وسط تغيرات مستمرة في سعر الأعيرة المتداولة في السوق.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

وعيار 24 سجل 2000 جنيه.

والجنيه الذهب 14000 جنيه.

رد الحصيلة التصديرية الخاصة بالذهاب

وأصدر البنك المركزي قرار برد حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ المصرف المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها، وأكد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.