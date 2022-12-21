اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 11:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل 1750 جنيها للجرام

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:01 ص
سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل 1750 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1750 جنيها للجرام ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، وسط تغيرات مستمرة في سعر الأعيرة المتداولة في السوق.
 

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1500 جنيه.
 
عيار 21 سجل 1750 جنيها.
 
 وعيار 24 سجل 2000 جنيه.
 
والجنيه الذهب 14000 جنيه.
 

أسعار الذهب عالمياً 

انخفضت العقود الآجلة للذهب في ختام التعاملات، بعد أن قفزت بالقرب من مستوى 1800 دولار للأونصة خلال الجلسة حيث استفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار قليلاً وأسعار النفط الخام القوية، في ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراي نحو 2.50 دولار أو 0.1% إلى 1797.70 دولار للأونصة.
 
وتعرض الذهب لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى نحو 4.25%.حيث تزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب غير المدرة للعائد.
 
أما في الصين أكبر مستهلك للذهب، قالت الحكومة إنها ستكثف الإجراءات لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وسط الأضرار الناجمة عن كوفيد-19.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة