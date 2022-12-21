سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل 1750 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1750 جنيها للجرام ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وقد تشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، وسط تغيرات مستمرة في سعر الأعيرة المتداولة في السوق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

وعيار 24 سجل 2000 جنيه.

والجنيه الذهب 14000 جنيه.



أسعار الذهب عالمياً انخفضت انخفضت العقود الآجلة للذهب في ختام التعاملات، بعد أن قفزت بالقرب من مستوى 1800 دولار للأونصة خلال الجلسة حيث استفاد المعدن الأصفر من ضعف الدولار قليلاً وأسعار النفط الخام القوية، في ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراي نحو 2.50 دولار أو 0.1% إلى 1797.70 دولار للأونصة.

وتعرض الذهب لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى نحو 4.25%.حيث تزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب غير المدرة للعائد.

أما في الصين أكبر مستهلك للذهب، قالت الحكومة إنها ستكثف الإجراءات لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وسط الأضرار الناجمة عن كوفيد-19.