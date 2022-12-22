رئيس جامعة قناة السويس يُشارك بحفل الربيع بالسفارة الصينية ..صور

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فى حفل الربيع الذى أقامته السفاره الصينية بالقاهرة لتكريم العلماء والباحثين الذين درسوا في الصين، بحضور السفير الصينى بمصر ليا ولي تشيانج و210 ضيوف من الخبراء والعلماء الذين درسوا في الصين في مختلف المجالات بمصر، والمديرون الصينيون والمصريون لمعاهد كونفوشيوس ومراكز التعليم الصينية، والمعلمون وممثلو الطالب المتميزون من الأقسام الصينية بالجامعات، والمعلمين الصينيين وممثلي الطالب المتميزين وذلك بفندق تيوليب قاعة مؤتمرات بالقاهرة.

هذا وقد شهد الحفل عرض لتجارب الباحثين الدارسين بالصين وخبراتهم وقصصهم عن الدراسة فى الصين فى ضوء موضوع "العلاقة بين دراسة الصينية وحب الصين"، وذلك تطلعاً إلى مستقبل أفضل للعلاقات بين الجانبين.

بدأ الحفل بالنشيد الوطنى المصرى والصينى كما ضم الحفل عزف وعروض لفنون الدفاع عن النفس وعروض غنائية، مع إلقاء قصائد شعرية.

وشارك رئيس جامعة قناة السويس فى تقديم الشهادات الفخرية "نجم تعليم اللغة الصينية الصاعد" لـ12مدرساً مصريا يدرس اللغة الصينية بالمدارس الحكومية.

كما حضر الاحتفال الدكتور حسن رجب مدير معهد كنفوشيوس بالجامعة والدكتور جانج خون المدير الصيني لمعهد كنفوشيوس.

وأشار الدكتور حسن رجب إلى أن الحفل يأتى لتكريم العلماء والباحثين الذين درسوا فى الصين وكانت قصة نجاح الدكتور ناصر مندور كأول رئيس جامعة مصرى من الدارسين بصين جاذبه لاهتمام الحاضرين، خاصة وأن جامعة قناة السويس أول وأكبر جامعة لها تعاون علمي مع الصين.