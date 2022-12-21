مؤسسة حياة كريمة تنظم ندوة توعوية بجامعة قناة السويس.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مؤسسة حياة كريمة ، بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما تشهده مصر من تنمية شاملة في كل القطاعات وذلك بمقر كلية التجارة بالجامعة .

حضر الندوة العميد احمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور محمد سعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة والدكتور محمد الباز منسق مدينة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة والدكتور أحمد علي منسق مركز أبوصوير والدكتور عصام يوسف منسق مركز القنطرة شرق، وسامح عثمان منسق مركز التل الكبير ومحمد فراج منسق مركز الاسماعيلية و150 طالبا من طلاب جامعة قناة السويس الذين تفاعلوا مع العرض الخاص بالمشروعات التي قدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للأهالي والأسر المستحقة في القرى الفقيرة، والنائية، والأكثر احتياجًا والتى جاءت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

واستعرض العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية أهمية المشروع القومي حياة كريمة، وما يقدمه من تنمية شاملة في كافة المحاور للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي داخل القرى الأكثر احتياجاً، ويعتبر أهم سمات المشروع هو توحيد كافة الجهود ومنها جهود الشباب المتطوع، مما يعزز من إحياء المسؤولية المجتمعية للطلبة فى كافة المناحي.

ووجه العميد أحمد سعد الشكر لكل المنسقين والمتطوعين المشاركين في كافة الفاعليات الخاصة بالمؤسسة بمحافظة الإسماعيلية، وقدم أيضا الشكر لكل الطلبة المشاركين في الندوة.

فيما أشاد الدكتور محمد سعد نائب رئيس الجامعة بدور مؤسسة حياة كريمة، فى خدمة المواطنين في كل قرى الريف المصرى، وما تقدمه من خدمات إنسانية وبنية تحتية ومشروعات قومية تعود بالنفع على أهالى القرى المدرجة ضمن المبادرة .