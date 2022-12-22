قال رئيس تشيلى جابرييل بوريك إن بلاده سترفع فى عهده مستوى تمثيلها فى الأراضى الفلسطينية إلى سفارة.
وأضاف الرئيس جابرييل- فى كلمة ألقاها، خلال حفل ميلادى مع أبناء الجالية الفلسطينية في سانتياجو، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، اليوم الخميس، إن "أحد القرارات التى اتخذناها كحكومة، وأعتقد أننا لم نعلنه على الملأ، وأنا أخاطر بذلك الآن، هو أننا سنرفع مستوى تمثيلنا الرسمي في فلسطين، من قائم بالأعمال حالياً إلى سفارة سنفتتحها في عهد حكومتنا"، مؤكدا أن الفلسطينيين شعب موجود ويقاوم وله تاريخ.
وبحسب قناة "فرانس- 24" الفضائية، يوجد حالياً لتشيلى مكتب تمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية فى رام الله بالضفة الغربية المحتلة تم افتتاحه في أبريل 1998، أما فلسطين فلديها سفارة في سانتياجو، وفي 2011 اعترفت تشيلي بفلسطين دولة، ثم أيدت انضمامها إلى اليونسكو، وتزيد أعداد الفلسطينيين فى تشيلى حالياً على 300 ألف شخص، لتكون بذلك هذه الجالية العربية الأكبر خارج الشرق الأوسط.
يذكر أن صورة للرئيس التشيلي، جابرييل بوريك، وهو يركب دراجة هوائية عبر المدينة لفتت انتباه المارة الذين اصطدموا به في الشارع، ثم على الشبكات الاجتماعية لاحقًا، حيث أثارت الصورة آلاف التعليقات.
وغادر الرئيس منزله على دراجة وتوجه إلى القصر الرئاسي في تشيلى لا مونيدا، وفي نهاية يومه عاد بنفس الطريقة، وفقا لصحيفة "ايه بى سى" الإسبانية.
وغادر رئيس تشيلي بالدراجة من لا مونيدا إلى منزله في باريو يونجاي، بعد تسجيل الخطاب الذي تم إذاعته على شاشة التلفزيون لتقديم مشروع حكومته لإصلاح نظام التقاعد.
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