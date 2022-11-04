رئيس تشيلى ينتقل بالدراجة للذهاب إلى عمله بالقصر الرئاسى.. فيديو

فاطمة شوقى

لفتت صورة الرئيس التشيلي الجديد، جابرييل بوريك، وهو يركب دراجة هوائية عبر المدينة انتباه المارة الذين اصطدموا به في الشارع، ثم على الشبكات الاجتماعية لاحقًا، أثارت الصورة آلاف التعليقات.



رئيس تشيلى

وغادر الرئيس منزله على دراجة وتوجه إلى القصر الرئاسي في تشيلى لا مونيدا، وفي نهاية يومه عاد بنفس الطريقة، وفقا لصحيفة "ايه بى سى" الإسبانية.

وغادر رئيس تشيلي بالدراجة من لا مونيدا إلى منزله في باريو يونجاي، بعد تسجيل الخطاب الذي أذاعته الليلة الماضية على شاشة التلفزيون لتقديم مشروع حكومته لإصلاح نظام التقاعد.

جدير بالذكر أن مقالًا نشرته صحيفة لا سيجوندا أكد أن أول سلطة في البلاد بدأت خطة لتحسين عاداتهم، من بينها ممارسة المزيد من التمارين اليومية.

وكان الرئيس التشيلى قال أسابيع قليلة، علق الرئيس بأنه سينفذ التمارين في روتينه "للحفاظ على حياة صحية".