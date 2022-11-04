رئيس تشيلى ينتقل بالدراجة للذهاب إلى عمله بالقصر الرئاسى.. فيديو

لفتت صورة الرئيس التشيلي الجديد، جابرييل بوريك، وهو يركب دراجة هوائية عبر المدينة انتباه المارة الذين اصطدموا به في الشارع، ثم على الشبكات الاجتماعية لاحقًا، أثارت الصورة آلاف التعليقات.
رئيس تشيلى
وغادر الرئيس منزله على دراجة وتوجه إلى القصر الرئاسي في تشيلى لا مونيدا، وفي نهاية يومه عاد بنفس الطريقة، وفقا لصحيفة "ايه بى سى" الإسبانية.
وغادر رئيس تشيلي بالدراجة من لا مونيدا إلى منزله في باريو يونجاي، بعد تسجيل الخطاب الذي أذاعته الليلة الماضية على شاشة التلفزيون لتقديم مشروع حكومته لإصلاح نظام التقاعد.
#Chile presidente #Boric llega en bicicleta a la #Moneda desde su casa pic.twitter.com/viKSrIXIWg— beto_gomezrojas (@BGomezrojas) November 3, 2022
جدير بالذكر أن مقالًا نشرته صحيفة لا سيجوندا أكد أن أول سلطة في البلاد بدأت خطة لتحسين عاداتهم، من بينها ممارسة المزيد من التمارين اليومية.
وكان الرئيس التشيلى قال أسابيع قليلة، علق الرئيس بأنه سينفذ التمارين في روتينه "للحفاظ على حياة صحية".
#2Nov | El presidente de Chile, Gabriel Boric, se volvió viral en las redes sociales por salir a la calle en bicicleta y sin escoltas. Hace unas semanas, el mandatario comentó que implementaría el ejercicio en su rutina "para mantener una vida sana".— El Diario (@eldiario) November 3, 2022
🎥: @adnradiochile pic.twitter.com/r4A1LZRNAg
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