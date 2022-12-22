الانقلاب الشتوى يطرق أبواب الأرض.. تفاصيل النهار الأقصر لسكان الشمال

وكالات

بدأ الانقلاب الشتوى فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية، والانقلاب الشمسي يمثل بداية رسمية لفصل الشتاء، عندما تصل الشمس إلى مدار الجدي، لذلك هو أقصر يوم وأطول ليلة في السنة بنصف الكرة الشمالي من حيث ضوء النهار، وأثناء الانقلاب الشمسي يبدو أن الزاوية بين أشعة الشمس ومستوى خط استواء الأرض تسمى الانحراف وتكون ثابتة.

وتظهر الشمس في أدنى مستوياتها في السماء، ويبدو أن ارتفاعها في وقت الظهيرة ظل كما هو لعدة أيام قبل هذا اليوم وبعده، و ينعكس الانخفاض التدريجي للشمس في السماء عند الانقلاب الشتوي، مما يشير إلى ما تعتقد العديد من الثقافات أنه "ولادة جديدة" للشمس مع زيادة ساعات النهار.

وبينما يتم الاحتفال بالانقلاب الشتوى، يكون سكان الكرة الارضية الذين يعيشون في النصف الجنوبي يحتفلون بقدوم الصيف في نفس الوقت، هذا لأنه في حين أن نصف الكرة الأرضية يميل بعيدًا عن الشمس، فإن نصفها يميل نحوها.

ولعب الانقلاب الشتوى دورا مهما في الثقافات بجميع أنحاء العالم منذ العصور القديمة وحتى اليوم، في الواقع يرتبط بعدد من العادات والتقاليد والطقوس مثل:

ألبان أرثان:

مقبرة نيوجرانج من العصر الحجري في أيرلندا الويلزية تعني "ضوء الشتاء" ، ألبان أرتان هو مهرجان عالمي احتفل به ولا يزال كثير من الناس وربما يكون أقدم مهرجان موسمي للبشرية.

في التقاليد الكردية ينظر إلى الانقلاب الشتوي على أنه وقت موت وولادة جديدة عندما تتجدد قوى الطبيعة وأرواحنا، إنه يمثل اللحظة الزمنية التي تموت فيها الشمس القديمة وعندما تولد شمس العام الجديد، مؤطرة أطول ليلة في السنة.

يعتقد أن ولادة الشمس الجديدة تعيد إحياء هالة الأرض بطرق غامضة، مما يمنح فرصة جديدة للحياة لأرواح الموتى.

عيد جول:

كان هذا مهرجان تم الاحتفال به في الدول الاسكندنافية عندما أضاءت الحرائق لترمز إلى الحرارة والضوء والخصائص التي تمنح الحياة للشمس العائدة، تم إحضار السجل وإحراقه في الموقد تكريما للإله الاسكندنافي ثور.

كانت مهمة ثور هي إعادة دفء الشمس إلى الناس، وتم الاحتفاظ بالسجل، الذي لم يسمح أبدًا بحرقه بالكامل، كرمز للحظ السعيد ضد سوء الحظ واستخدامه لإشعال سجل العام التالي.

في إنجلترا وألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى تم حرق سجل عيد الميلاد حتى لم يبقى منه سوى الرماد.

ثم تم جمع الرماد ونشره في الحقول كسماد كل ليلة حتى الليل الثاني عشر أو ارتداؤه حول العنق كتعويذة.

كان الفلاحون الفرنسيون يضعون الرماد المبرد من جذوع الأشجار تحت أسرتهم معتقدين أنهم سيحمون المنزل من الرعد والبرق، يعتقد أن العرف الحالي لإضاءة سجل عيد الميلاد في عيد الميلاد قد نشأ مع هذه الحرائق المرتبطة بعيد جول .

عيد الإله ساتورن:

في روما القديمة، بدأ مهرجان الانقلاب الشتوي باسم ساتورن في 17 ديسمبر واستمر لمدة 7 أيام.

أقيم لتكريم ساتورنوس، إله الزراعة والحصاد الروماني، وتميز بتعليق الانضباط وعكس النظام المعتاد، تم التغاضي عن الضغائن والشجار، وتأجيل الحروب، وانخرط الناس في احتفالات شبيهة بالكرنفال.

استمرت شعبية ساتورن في القرنين الـ 3 والـ 4 الميلادي وعندما أصبحت الإمبراطورية الرومانية تحت الحكم المسيحي أثرت بعض عادات المهرجان على احتفالاتنا الحالية بعيد الميلاد والعام الجديد.