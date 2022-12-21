الشتاء يبدأ رسميا مساء اليوم والفصل يستمر 88 يوما و23 ساعة و38 دقيقة

كتب محمود راغب

يحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 ، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

فصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فى ما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالي.

وفى يوم 21 من شهر ديسمبر تقريباً تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فى ما عدا مدار الجدى ، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى ، أى إنه خلال الانقلاب الشتوى ( حول يوم 22 ديسمبر ) يكون الوضع فى نصف الكرة الشمالى معاكسا لما هو عليه فى نصف الكرة الجنوبي.

وتكون حرارة أشهر الشتاء منخفضة لسببين رئيسين ، هما : سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض وميلها حد أقصى عن العمودى على سطح الأرض ، فالأشعة المائلة أقل حرارة من الأشعة العمودية ، نظرا إلى أن الأشعة المائلة تخترق مسافة أطول فى الجو ، ما يجعلها تتعرض إلى كثير من الانعكاسات على السحب والامتصاص بفعل العوالق الجوية وغازات الجو ، كما أنها تنتشر على مساحة أكبر ، ما يقلل شدتها .