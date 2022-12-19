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ساعات ويبدأ الشتاء.. الأربعاء أول أيامه فلكيا وطول الفصل 88 يوماً و23 ساعة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:00 ص
ساعات ويبدأ الشتاء.. الأربعاء أول أيامه فلكيا وطول الفصل 88 يوماً و23 ساعة طقس بارد
كتب محمود راغب

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ساعات معدودة ويبدأ الشتاء رسميا، فطبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيحدث الإنقلاب الشتوي هذا العام 2022 بعد غدا  الأربعاء 21 ديسمبـر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا والذي يصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهي يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.
 
الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها.
 
ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفي فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي.
 
 

الفلك

الظواهر الفلكيه

الانقلاب الشتوى

الشتاء

بدايه الشتاء



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