اليوم السابع
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أماكن استلام بطاقات ميزة للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.. التفاصيل

الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:00 ص
أماكن استلام بطاقات ميزة للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.. التفاصيل شعار تكافل وكرامة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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طالبت وزارة التضامن الاجتماعي الأسر المستفيدة من الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، بضرورة التوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023 بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً. 
 
وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة "القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات ميزة البنكية، ويشمل ذلك أسر "تكافل وكرامة"، ومستفيدي المعاشات والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر والرائدات الريفيات، وجار استخراجها أيضاً لأبناء مصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالي لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات ميزة البنكية، فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها، لافتة إلى أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدى تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
 
جدير بالذكر أن الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" سوف تبدأ صرف مستحقاتها فى يوم 15 من كل شهر، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلى من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

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