اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 ديسمبر 2022 05:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خطوات استبدال بطاقة "تكافل وكرامة" بكارت ميزة لتجنب وقف صرف المستحقات

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:00 ص
خطوات استبدال بطاقة "تكافل وكرامة" بكارت ميزة لتجنب وقف صرف المستحقات تكافل وكرامة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات ميزة البنكية، ويشمل ذلك أسر"تكافل وكرامة" ومستفيدي المعاشات والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر والرائدات الريفيات، وجار استخراجها أيضاً لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.
 
وجددت وزارة التضامن الاجتماعى مطالبة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بضرورة التوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023 بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً. 
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات ميزة البنكية، فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها، لافتة الى أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدى تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
 
يذكر أن الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" تبدأ صرف مستحقاتها فى يوم 15 من كل شهر، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة" البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلى من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

التضامن

تكافل وكرامة

اسر تكافل وكرامة

زيادة تكافل وكرامة

الدعم النقدي تكافل وكرامة

كارت ميزة لاسر تكافل وكرامة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

"التضامن" تبدأ غدا صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 06:00 ص

استبدال كارت بطاقة "تكافل وكرامة" بكارت ميزة لتجنب وقف المعاش

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:00 ص

التضامن تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر الخميس

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:00 م

دعم "تكافل وكرامة" يصل لـ4 ملايين و100 ألف أسرة حتى الآن.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:52 ص

أكبر برنامج دعم نقدى بالعالم.. تكافل وكرامة يصل لـ4 ملايين و100 ألف أسرة حتى الآن

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 01:28 م

نيفين القباج تؤكد نقل 70% من بطاقات تكافل وكرامة للصرف الإلكترونى

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 04:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة