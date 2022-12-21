4 مغذيات دقيقة يجب إضافتها لنظامك الغذائي ..اعرف أضرار نقصها

كتبت ميرفت رشاد

بغض النظر عن مدى اعتقادك بأن نظامك الغذائي جيد ، فمن المحتمل أنك لا تزال تعاني من نقص المغذيات الدقيقة، قد يجعلك تناول ما يكفي من الطعام تشعر بالشبع ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنك استهلكت كل العناصر الغذائية الأساسية التي تسهل وظائف الجسم، يحدث نقص المغذيات الدقيقة عندما نركز على أنواع معينة من الأطعمة التي توفر مجموعة من العناصر الغذائية ونهمل الآخرين.

وفقًا للدكتورة فيشاكا شيفداساني ، المتخصصة في مجال التغذية الطبية، فإن المغذيات الدقيقة مهمة لأنها تعمل كمحفزات أو هرمونات في وظائف التمثيل الغذائي المختلفة ، ويمكن أن يؤدي نقص أي منها إلى مشاكل صحية، وإليك بعض أوجه القصور الأكثر شيوعًا وتأثيراتها السلبية على الجسم، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

المغذيات الدقيقة الأساسية التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي



1. فيتامين د



يلعب فيتامين د دورًا في أكثر من 200 عملية التمثيل الغذائي في أجسامنا ويدعم صحة العظام والوزن والمناعة ، ويساعد في إدارة نسبة السكر في الدم ولكن ، وفقًا للدكتورة فيشاكا ، يمكن أن يعاني الكثير منا من نقص في ذلك، فإذا لم تمتص أشعة الشمس لمدة 30-40 دقيقة على الأقل يوميًا ، فإن جسمك معرض لخطر انخفاض فيتامين د، يرتبط نقص فيتامين بمشاكل صحية مثل الأوجاع التي يمكن الوقاية منها عن طريق اتباع النظام الغذائي الصحيح.

2. فيتامين ب 12



فيتامين ب 12 هو عنصر آخر من المغذيات الدقيقة التي لها مساهمة كبيرة في نمو الدماغ ، والتوصيل العصبي ، والوظائف العصبية للجسم ، فهو يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء وبالتالي الهيموجلوبين، يمكن أن يؤدي نقصه إلى التعب والصداع ، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض المناعة، ويمكن تناول مكملات فيتامين ب 12 لأن معظم الفيتامينات الموجودة في الخضار الورقية تتلف أثناء الطهي.

3. اليود



يعتبر نقص اليود من المكونات الأساسية لهرمون الغدة الدرقية ومغذٍ مهم لصحة الغدة الدرقية ، كما أصبح شائعًا. يحذر الطبيبة من أنه إذا لم يتناول الشخص ما يكفي من اليود ، فقد يؤثر ذلك على عمل الغدة الدرقية وقد يؤدي إلى الإصابة بتضخم الغدة الدرقية. يؤثر نقص اليود على قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات وقد يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

4. الحديد



الحديد هو أحد المكونات الرئيسية للهيموجلوبين ويساعد في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفقًا للدكتورة فيشاكا ، يمكن أن يكون لنقص الحديد آثار مثل الصداع وبرودة اليدين وتساقط الشعر وضيق التنفس، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الحالة المزمنة في بعض الحالات، تنصح أنه لا يجب على المرء فقط الحصول على الهيموجلوبين ولكن أيضًا اختبار مستويات الحديد، ويؤكد الطبيبة أن النساء قد يعانين من نقص الحديد من وقت الحيض إلى سن اليأس ويجب أن يخضعن لفحص الحديد والفيريتين.

يقترح الطبيبة أنه يجب على المرء أن يختار نظامًا غذائيًا يحتوي على خضروات متنوعة وفاكهة منخفضة نسبة السكر في الدم، يجب على المرء التأكد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية لإبعاد أي نوع من نقص المغذيات.