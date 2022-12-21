محافظ الدقهلية يكرم الطفل المعجزة لحصده الأول عالميا بمسابقة الحساب الذهنى

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم بتكريم الطفل المعجزة عمر ذكى والى صاحب الـ 7 سنوات، ابن منية سندوب والمقيد بمدرسة المحمدية الإسلامية بالمنصورة، لحصوله على المركز الاول على مستوى العالم فى مسابقة الحساب الذهنى الدولية التى أقيمت فى تايوان الأحد الماضى حيث شارك فى المسابقه عن طريق الأون لاين، حيث اهدى درع المحافظة اليه تقديرًا لفوزه المشرف.

وأكد "المحافظ" على أن هذا الطفل المعجزة ليس فخر لمحافظة الدقهلية فقط بل فخر لمصر كلها واننا جميعا سعداء بهذا الفوز المشرف.

كما أكد "مختار" على دعمه الكامل لكل اطفالنا وطلابنا المتميزين والمتفوقين فى كافة المجالات ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة فى المحافل الدولية.

وثمن "المحافظ" جهود أسرة الطفل المعجزة المبذولة حتى وصل إلى هذه المكانة وأصبح نموذج مشرف للدولة المصرية كلها ونموذج لكافة اطفالنا وشبابنا.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم المواهب المصرية سواء من الأطفال أو الطلاب المتفوقين فى كافة المجالات والأنشطة ليمثله مصر فى المحافل الدولية ويرفعه رايتها فى سماء العالم،وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اعتمد اليوم تعديل 26 من المخططات التفصيلية للقرى بمراكز محافظة الدقهلية، ليصل إجمالى ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 415 مخططا جديدا، ومعدلا منذ بداية عام 2020، وحتى الآن وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها فى المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين، والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واضاف "مختار" انه سيتم قريبا البدء فى تحديث الاحوزة العمرانية لقرى محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وثمن محافظ الدقهلية جهود الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة فى تحقيق الانجاز المتميز فى هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن المخططات التى تم اعتمادها اليوم تشمل قرى مبارك والسلام بمركز ومدينة السنبلاوين، وقرى كفر الأمير عبدالله وابو صير بمركز تمى الأمديد، وقرى دار السلام ودميرة وسرسرق وكفر العرب وميت نابت بمركز طلخا، وقرى كرم الجديدة وشاوه واويش الحجر وكفر الشنهاب وميت خميس وكفر الموجى وميت بدر خميس ومجر وكفر بدواى القديم والريدانية والنزهة بمركز المنصورة، وقرية الاحمدية بمركز المنزلة، وقرية مبارك بمركز بنى عبيد وقرية ابوطه بمركز دكرنس، وقرية الحامدية بمركز منية النصر، وقرية الطيبة بمركز نبروه وقرية شيوة الغربية بمركز اجا، وقرية بسنديلة بمركز بلقاس.

وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة والمركز الاقليمى بطنطا والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.

فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.