محافظ الدقهلية يتفقد تطبيق إعلان الأسعار على السلع ويلغى تراخيص منفذ بيع

فريق المحافظات

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة على المحلات التجارية والمنافذ للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، حيث شملت الجولة المرور على عدد من المنافذ والمحلات التجارية بنطاق حى شرق، وحى غرب المنصورة.

وأكد "مختار" ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجه "المحافظ" بشن حملات مكثفة يوميًا على كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

وقرر "مختار" إلغاء تراخيص أحد منافذ بيع الخضروات بشارع عبدالسلام عارف بنطاق حى غرب، لعدم التزامه بأسعار السوق والبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم وضع قائمة بالأسعار.

وكلف "المحافظ" وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والاحياء للمرور على كافة المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وممثلى جهاز حماية المستهلك بالدقهلية.

وقرر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية تحويل 67 محضرا بالمخالفات المتنوعة فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات "المحافظ" بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والأسواق والمحلات بمراكز ومدن نبروه ودكرنس وشربين والمنصورة وان المحاضر التى تم تحريرها من جانب قطاع التموين كانت بإجمالى 26 محضرا وهى عبارة عن 1 محضر بالاستيلاء على سلع استراتيجية، و1 محضر تخزين أرز شعير بدون ترخيص، و12 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و2محضر عدم وجود شهادة صحية، و1محضر عدم تدوين أسعار السلع على العبوات، و1 محضر إعاقة الحملة، و1 محضر سلع مجهولة المصدر، و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى السجائر، و3 محاضر عدم توريد أرز شعير للمزارعين، و1محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية، و1محضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية، و1محضر مخالفة للقرار 61 لسنة 2006وقال انه تم التحفظ على مضبوطات شملت 19بالته أكياس سناكس اطفال، و20 كرتونه شعرية سريعة التحضير، و5 طن اسمنت، و83 طن أرز شعير، واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفى سياق متصل استمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز للمرور على الأسواق والمحلات بإشراف رؤساء المراكز فى كل من شربين والمنصورة حيث اوضحت المحاسب غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة شربين، أنه تم تحرير 41 محضرا بمخالفات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم المرور على منافذ بيع اللحوم، بنطاق المركز لمتابعة صلاحية السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات

جانب من الحملات