صور.. محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين، وذلك بحضور المهندسة سماح المحمدى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، ويأتى اعتماد المخطط الاستراتيجى من قبل محافظ الدقهلية تمهيدا لإرساله للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لاستكمال باقى الإجراءات القانونية واعتماده من وزير الإسكان.

وأوضح "مختار"، أن المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية تحقق اهداف التنمية المستدامة ومرتكز أساسى للتنمية العمرانية، وتحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأضاف محافظ الدقهلية أن العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق الكامل من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمرانى مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتحقيق التنمية المستدامة بالدقهلية.

وأوضحت مدير عام التخطيط العمرانى أن المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين شمل تعديل شبكة من الطرق التى كان يصعب تنفيذها نظرا لعروض الشوارع وايضا تعديل عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرا على المواطنين ولمراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والنظرة المستقبلية للمدن على النحو الذى يحقق اهداف التنمية المستدامة.

وكلف محافظ الدقهلية مدير عام التخطيط العمرانى بسرعة إنهاء كافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والأحياء والقرى وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم واستصدار تراخيص البناء لهم والحد من البناء على الأراضى الزراعية ومنع العشوائيات.

ومن جانبها أشارت مدير عام التخطيط العمرانى بالدقهلية الحرص الكامل على تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، موضحة أنه سبق أن اعتمد عدد 4 مخططات تفصيلية جديدة وايضا تعديل 13 مخططا تفصيليا من التى كانت موجوده كما تم الانتهاء من اعداد خرائط الأحوزة المقترحة للتصالح للأماكن خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى والعزب والنجوع بما يزيد على 2500 خريطة من قبل اللجنة المشكلة بعضوية مدير عام التخطيط العمرانى بالدقهلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة تمهيدا لعرضها على اللجان المشكلة الخاصة بقانون التصالح 17 لسنه 2017وذلك لتفعيلها على مستوى المحافظة ، كما انه يجرى الاعداد لاعتماد 16 مخططا تفصيليا لقرى مركز المنصورة.



محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين



محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين