محافظ الدقهلية يعتمد 26 من المخططات التفصيلية للقرى بالمراكز

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم تعديل 26 من المخططات التفصيلية للقري بمراكز محافظة الدقهلية، ليصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 415 مخططا جديدا، ومعدلا منذ بداية عام 2020، وحتى الآن وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين، والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واضاف "مختار" انه سيتم قريبا البدء في تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وثمن محافظ الدقهلية جهود الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الانجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الآن.

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إن المخططات التي تم اعتمادها اليوم تشمل قري مبارك والسلام بمركز ومدينة السنبلاوين، وقرى كفر الأمير عبدالله وابو صير بمركز تمي الأمديد، وقري دار السلام ودميرة وسرسرق وكفر العرب وميت نابت بمركز طلخا، وقري كرم الجديدة وشاوه واويش الحجر وكفر الشنهاب وميت خميس وكفر الموجي وميت بدر خميس ومجر وكفر بدواي القديم والريدانية والنزهة بمركز المنصورة، وقرية الاحمدية بمركز المنزلة، وقرية مبارك بمركز بني عبيد وقرية ابوطه بمركز دكرنس، وقرية الحامدية بمركز منية النصر، وقرية الطيبة بمركز نبروه وقرية شيوة الغربية بمركز اجا، وقرية بسنديلة بمركز بلقاس.

وأضافت أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.

في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.