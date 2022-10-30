بريطانيا تندد بالاتهامات الروسية بشأن نورد ستريم وتصفها بمحاولة لصرف الانتباه

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نددت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، باتهامات وزراة الدفاع الروسية للبحرية الملكية البريطانية بالضلوع في الانفجارات التي وقعت الشهر الماضي في خطي انابيب الغاز (نورد ستريم) في بحر البلطيق، واصفة الاتهامات بأنها تهدف الى "صرف الانتباه" عما قالت إنه "إدارة كارثية" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتبت الدفاع البريطانية - في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "لصرف الانتباه عن إدارتهم الكارثية للغزو غير القانوني لأوكرانيا، لجأت وزارة الدفاع الروسية إلى نشر ادعاءات كاذبة على نطاق واسع".

وأضافت "هذه الرواية المختلقة تقول عن الخلافات الدائرة داخل الحكومة الروسية أكثر مما تقوله عن الغرب".

وكانت وزراة الدفاع الروسية قد قالت - في وقت سابق اليوم - إنها حصلت على معلومات تفيد بأن ممثلين من البحرية البريطانية اشتركوا في "التخطيط والتنظيم والتنفيذ للعمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر 2022 بتفجير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم-1 ونورد ستريم-2".