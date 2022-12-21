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زيلينسكى: الحرب لم تنته بعد ونقدر دعم أمريكا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 10:30 م
زيلينسكى: الحرب لم تنته بعد ونقدر دعم أمريكا زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيجري سلسلة من المفاوضات لتعزيز صمود بلاده وقدراتها الدفاعية أمام الهجمات الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

ومنح فولودمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن وسام الشجاعة، وقال الرئيس الأوكرانى: أنقل شكر العسكريين للرئيس بايدن.

وتابع فولوديمير زيلينسكي: الحرب لم تنته بعد ونقدر دعم أمريكا، ونقدر ما يقدمه الرئيس الأمريكي من مساعدات

أضاف الرئيس الأوكرانى أنه يقوم بزيارة لواشنطن لشكر الشعب الأمريكي والرئيس جو بايدن والكونجرس على دعمهم لبلاده

ووصل فولودمير زيلينسكي ، قبل قليل، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، في أول زيارة خارجية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث من المقرر أن يلقي خطابًا في الكونجرس ويلتقي بقادته ورؤساء لجان الأمن القومي.

وفى وقت سابق عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، مراسم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالبيت الأبيض، في أول زيارة للأخير لأمريكا بعد نشوب الحرب الروسية على بلاده.

وتخلى زيلينسكي عن الملابس الرسمية لهذا اللقاء وظهر بالزي الزيتي التقليدي الذي يحرص على ارتدائه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفى وقت سابق تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنبرة تحد قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده اليوم الأربعاء مكررا الوعود باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها بما فيها شبه جزيرة القرم.

وقال الرئيس الأوكراني -حسبما أوردت صحفية "ذا هيل" الأمريكية- "سنفعل كل ما هو ممكن ومستحيل، وما هو متوقع وغير متوقع، حتى يحصل أبطالنا على كل ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر. والحصول على النتائج التي يتوقعها جميع الأوكرانيين".

وأضاف: "هذه منطقتنا في لوهانسك، هذه هي جنوبنا في أوكرانيا، هذه شبه جزيرة القرم الأوكرانية، أوكرانيا لن تترك أي شيء خاص بها للعدو".

 


أوكرانيا

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الحرب الروسيه الاوكرانيه

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