اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البيت الأبيض: بايدن وزيلنيسكى سيناقشان "السلام العادل" ونهاية الحرب بأوكرانيا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 08:02 م
البيت الأبيض: بايدن وزيلنيسكى سيناقشان "السلام العادل" ونهاية الحرب بأوكرانيا االمتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي
أ ش أ

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أفاد االمتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء بأنه من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماعهما المقرر عقده اليوم شكل "السلام العادل" والنهاية المحتملة للحرب في أوكرانيا.


وقال المسئول الأمريكي -في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "ليس لدي أدنى شك في أنهم سيتحدثون عن رؤية الرئيس زيلينسكي عن السلام العادل وكيف يبدو ذلك، وما هي مكونات ذلك وكيف يمكننا مساعدة أوكرانيا للوصول إلى هذه النقطة".


ويزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن في أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية على بلاده.


وأضاف كيربي أن زيارة الرئيس الأوكراني تأتي في الوقت الذي تدخل فيه الحرب مرحلة جديدة. وحول ذلك أفاد قائلا "نحن في مرحلة جديدة، إذا صح التعبير. مع حلول فصل الشتاء، صعد بوتين من هجماته على البنية التحتية المدنية والأهداف المدنية وقدرات الدفاع الجوي هي الآن أهم قدرة تحتاجها أوكرانيا ويجب أن تضطر إلى المساعدة في الدفاع عن نفسها".


وتابع أن "هذا كان وقتًا مناسبًا ليجلس الزعيمان وجهًا لوجه ويتحدثا عن كيف نحاول في النهاية العمل نحو ما أسماه الرئيس زيلينسكي بالسلام العادل".
وألقى كيربي باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدم اهتمامه بالدبلوماسية في هذه المرحلة من العملية العسكرية.


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