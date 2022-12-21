الرئيس الأوكراني مستبقا لقاءه ببايدن: سنفعل المستحيل لاستعادة أراضينا

أ ش أ

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنبرة تحد قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده اليوم الأربعاء مكررا الوعود باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها بما فيها شبه جزيرة القرم.



وقال الرئيس الأوكراني -حسبما أوردت صحفية "ذا هيل" الأمريكية- "سنفعل كل ما هو ممكن ومستحيل، وما هو متوقع وغير متوقع، حتى يحصل أبطالنا على كل ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر. والحصول على النتائج التي يتوقعها جميع الأوكرانيين".



وأضاف: "هذه منطقتنا في لوهانسك، هذه هي جنوبنا في أوكرانيا، هذه شبه جزيرة القرم الأوكرانية، أوكرانيا لن تترك أي شيء خاص بها للعدو".



ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس بايدن في البيت الأبيض اليوم، ومن المتوقع أن يعلن بايدن عن تقديم ملياري دولار أمريكي إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك نظام صواريخ باتريوت.



كما سيلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام الكونجرس مساء اليوم بتوقيت واشنطن وتأتي الزيارة غير المسبوقة في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون للسيطرة على مجلس النواب في العام الجديد، مع وعود لكبح جماح إنفاق الحكومة الفيدرالية على أوكرانيا.