رجال الدين يشاركون بالحوار الوطني لحزب حماة الوطن في دمياط

دمياط - هيثم مراد

يستعد حزب حماة الوطن بدمياط إلي انطلاق فاعليات جلسة الحوار الوطني بعنوان " توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" بمشاركة عددا من التنفيذيين ورجال الدين، والشخصيات العامة والنواب.

وشهدت فاعليات الحوار الوطني لحزب حماة الوطن بمحافظة دمياط، مشاركة رجال الدين وقد قال الانبا هشام بنزليمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، أن مشاركة رجال الدين في هذه الفاعليات تعكس مدى قوة النسيج الوطني، لافتا إلي أهمية تصدير تلك الرسائل للعالم أجمع للتعرف على ثقافة المصريين الدينية وقوتهم ووحدتهم أيضا.

وأوضح راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، أن عنوان الحوار الوطني الذي ينظمه حزب حماة الوطن بدمياط، يوضح أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، إلي جانب تنمية ثقافة تشجيع الصناعة المحلية.

وقال الشيخ يس الأمير رئيس قسم شؤون القران بمديرية أوقاف دمياط، أن هناك العديد من الرسائل التي يجب بثها في نفوس المواطنين، لافتا إلي أهمية حب العمل والتنمية من أجل تحقيق الهدف المنشود، موضحا أن الوحدة الوطنية ستظل أحد اسرار قوة المصريين في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وناشد رئيس شؤون القرآن بأوقاف دمياط، أنه من المأمول تحقيق الوعي اللازم من خلال هذه الفاعلية لتشجيع الصناعة المصرية والمنتج المحلي، موضحا أهمية هذا الأمر من أجل خلق مجال كبير للصناعة المصرية في أسواق العالم.



















