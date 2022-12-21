أمين مركز دمياط بـ"حماة الوطن": نسعى لتقديم الوعى اللازم لتشجيع الصناعة المحلية

دمياط - هيثم مراد

يستعد حزب حماة الوطن ب محافظة دمياط إلى إطلاق جلسة الحوار الوطنى بعنوان " توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" والمقرر انطلاقه خلال ساعات من الآن بمشاركة عددا من التنفيذيين والشخصيات العامة داخل المحافظة وكذلك عددا من النواب.

وقال حسام الطواهي أمين مركز دمياط بحزب حماة الوطن في دمياط، إن الهدف من انطلاق هذه الفاعلية هو تقديم أفكار يمكن تنفيذها فيما بعد لتطوير الصناعات المصرية، لافتا إلى أنه تم دراسة عنوان الحوار الوطني بكل عناية قبل اختياره، مشيرا إلى أن "توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" جاء لارتباط الصناعة ارتباطا وثيقا بمحافظة دمياط.

وأضاف أمين مركز دمياط بحزب حماة الوطن، أن هناك عدة ملفات سيتم طرحها خلال جلسة الحوار الوطني المقرر انطلاقها اليوم، الأمر الذى يعكس مؤشرا قويا لتنمية الصناعة المصرية وتطويرها، مؤكدا أن الصناعة المصرية يمكنها منافسة وغزو أسواق العالم.

وأوضح أيضا أنه هذا الأمر جاء انعكاسا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أكد كثيرا اهتمامه بتطوير الصناعات المصرية وتشجيع المنتج المحلى.

وأكد حسام الطواهى أمين مركز دمياط لحزب حماة الوطن بدمياط، أن هناك اهتماما كبيرا بدور الشباب وكذلك التوعية لدى جموع المواطنين بشأن تشجيع المنتج المحلى، وما يقدمه هذا الدور فى خلق مميزات تنافسية بسوق الاقتصاد للمنتج المصرى، مشيرا إلى أن هناك توصيات سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء الحوار الوطنى والبدء فى تنفيذها على أرض الواقع.

ويذكر أن حزب حماة الوطن بدمياط قد أعلن عن تنفيذ الحوار الوطني بعنوان "تمكين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" بمشاركة عددا من التنفيذيين داخل المحافظة وكذلك النواب والشخصيات العامة.