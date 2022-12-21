بيطرى دمياط يشن حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية.. صور

دمياط - هيثم مراد

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط، حملات مكثفة لتحسين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

واستهدفت الحملات عددا من قري مركز دمياط، إضافة إلى عقد ندوات توعية لعدد من المزارعين حول كيفية التعامل مع تربية الماشية ووقايتها ضد الإصابة بالفيروسات من أجل إنتاج كوب لبن نظيف.

ومن جانبه شدد الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط، على ضرورة قيام المزارعين بالتسجيل من أجل تحصين الماشية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة بشأن ملاحقة الإصابة بتلك الفيروسات وحماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض، لافتا إلى استمرار حملات التحصين داخل قرى المحافظة على مدار العام.

وأكد مدير عام الطب البيطرى أن المديرية اهتمت بتوعية المزارعين حول العديد من الشئون اللازمة لتربية الماشية بشكل يضمن زيادة الإنتاج وكذلك ضمان تقديم غذاء أمن للمواطنين، لافتا إلى إعداد أكثر من ندوة لتوعية المرابيين واطلاعهم على سبل التربية السليمة من أجل تطوير وزيادة الإنتاج، موضحا أهمية هذه الندوات لتحقيق الهدف المنشود.

وأشار أيضا إلى وجود حملات مكثفة يتم تنفيذها يوميا بشأن الزيارات الميدانية لكافة المرابيين للتعامل على أرض الواقع مع أية أعراض تظهر أثناء التربية، مشددا على وجود تنسيق كبير بين الطب البيطري والزراعة من أجل تحقيق أهداف مبادرة "اجري حصن" والتي تهدف إلي حث المزارعين على الإسراع من أجل تسجيل الماشية ومن ثم التحصين د، موضحا أهمية هذا في الحفاظ على المواطنين أيضا ضد انتقال عدوى الأمراض المشتركة .

كانت مديرية الطب البيطري بدمياط قد أطلقت فعاليات مبادرة "اجرى حصن" والتي جاءت بهدف تحصين الماشية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع وغيرها، وذلك وفق خطة المديرية لمتابعة انتاج الثورة الحيوانية وتطويره من أجل إنتاج "كوب لبن نظيف" وتقديم غذاء أمن للمواطنين.