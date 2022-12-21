"حماة الوطن" بدمياط يبدأ جلسة الحوار الوطنى بالسلام الجمهورى

دمياط - هيثم مراد

انطلقت فاعلية الحوار الوطنى لحزب حماة الوطن بدمياط المقامة تحت عنوان "توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" بعزف السلام الجمهورى بحضور عددا من التنفيذيين والشخصيات العامة ورجال الدين والنواب.

وشهدت جلسات الحوار الوطني مشاركات واسعة من قبل المواطنين، وذلك لمناقشة عدة ملفات لتنمية الصناعة، وتشجيع المنتج المحلي في محاولة لتقديم الوعي اللازم حيال تنمية الصناعات المصرية.

ومن جانبه، أكد أمير الصديق أمين حزب حماة وطن بدمياط، أن ما نقوم به الآن هو انعكاس لرؤية رئيس الجمهورية لتنمية الصناعة المصرية وتشجيع المنتجات المحلية، مشيرا إلي أنه تم التدقيق في هذا الملف من أجل وضع آليات قابلة للتنفيذ لتنمية الصناعة.

واضاف نتوجه بالشكر للرئيس السيسي الذي دعا إلى إقامة حوار وطني يتسع للجميع، مشيرا إلى اختيار الملفات التي سيتم تناولها خلال جلسة الحوار الوطني إلي جانب إطلاق توصيات لمناقشتها وتنفيذها على أرض الواقع من أجل النهوض بالصناعة المصرية.

وأكد أيضا أن توصيات الحوار الوطني الذي انطلق بدمياط تحت قيادة حزب حماة الوطن، ستكون محط اهتمام كافة اهتمامات القيادات داخل الحزب، وذلك بغرض تنفيذها وتقديم الدعم اللازم لكافة المصنعين داخل المحافظة وعلى مستوى الجمهورية، موضحا أن جلسات الحوار الوطني تأتي بهدف تبادل الرؤي ووضع الاقتراحات اللازمة سواء لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، أو تشجيع شراء المنتج المحلي، مما يتيح الفرصة كاملة امام الصناعات المصرية للتنافس على مستوى أسواق العالم محددا.

وأشار أمين حزب حماة الوطن بدمياط، إلي أن الأيدي العاملة داخل مصر قادرة على المنافسة، موضحا أن هناك مهارات متعددة في كافة الصناعات تمتلكها مصر والتي تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الصناعات عالميا.

ويذكر أن حزب حماة الوطن بدمياط قد أطلق جلسات الحوار الوطني بعنوان " توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" بحضور عددا من التنفيذيين والنواب والشخصيات العامة والنواب.