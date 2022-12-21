انطلاق فعاليات الصالون الثقافى لحزب حماة وطن بدمياط

دمياط معتز الشربيني

انطلقت فعاليات الصالون الثقافي لحزب حماة وطن بدمياط تحت عنوان "تعزيز الوعي في ظل الجمهورية الجديدة" بهدف التوعية بأهمية الصناعة المصرية وتشجيع المنتج المحلى، وذلك بحضور أمير الصديق أمين الحزب بدمياط وإيفلين متي عضو مجلس النواب، والنائب محمود صلاح.

بدأت الجلسة بالسلام الوطني ثم تحدث أمين الحزب بدمياط قائلا إن اللقاء يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة الحوار الوطنى وإتاحة الفرصة للجميع لرسم خارطة الطريق المستقبلية، منها محور الاقتصاد، والاقتصاد في دمياط، له طبيعة خاصة، وخاصة الصناعة، وصناعة الأثاث ونشارك المجتمع الدمياطى بمشاركة نخبة متنوعة بهدف تنمية الوعى وتشجيع المنتج المحلى لمواجهة تحديات الوطن وندعو لطرح حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وقال إسلام الراجحي أمين شباب الحزب بدمياط: "اللقاء الثقافى اليوم من أجل دمياط وتدعيم صناعة الأثاث في دمياط ويهدف اللقاء إلي مطالب محددة تشمل سعر المواد الخام والتسويق ودعم المرافق بمنشآت الصناعة في دمياط.

ثم عرض السيد عبده أمين تنظيم الحزب بدمياط فيديو عن محافظة دمياط ومطالب أصحاب المهن المختلفة وخاصة صناعة الأثاث.

ويذكر أن حزب حماة الوطن بدمياط قد أعلن عن تنظيم جلسة حوارية بعنوان "تمكين الصناعة وتشجيع المنتج المحلى" بمشاركة عددا من التنفيذيين داخل المحافظة وكذلك النواب والشخصيات العامة، يأتى ذلك في إطار مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها حزب حماة وطن بحميع المحافظات.















