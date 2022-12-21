جامعة السادات تنظم مسابقة بعنوان "مصر المستدامة فى مواجهة التغيرات المناخية"

نظمت اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإدارة النشاط العلمى والتكنولوجيا بجامعة مدينة السادات مسابقة علمية لطلاب الجامعة من مختلف كلياتها تحت عنوان "مصر المستدامة فى مواجهة التغيرات المناخية" وذلك حرصاً من جامعة مدينة السادات على تحفيز طلابها للمشاركة الفعالة والتأثير الإيجابي بالمجتمع، حيث قدم الطلاب خلال المسابقة عددا من المقترحات التى تساهم فى الحفاظ على البيئة وكيفية، تحويل المدن إلى مدن ذكية، وقام بمناقشة الطلاب بالمبادرات المطروحة والمقدمة بالمسابقة الدكتورة هالة عبد العال أستاذ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ومدير مركز دعم وتسويق الاختراعات والابتكارات بالجامعة، والدكتور شريف شوقى أستاذ بكلية الطب البيطرى ومدير مركز التطوير المهنى بالجامعة، حيث تناولت المناقشات آليات تنفيذ المشروعات والمبادرات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والارتقاء بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها من خلال مواجهة التغيرات المناخية.
تأتى المسابقة برعاية الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت إشراف وتنظيم الأستاذ هيثم قنديل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.
جدير بالذكر أن التغير المناخى هو ظاهرة أصبحت تشكل اهتمام عالمى لما لها من تاثير ملحوظ على البيئة نتيجة التحولات طويلة الأجل فى درجات الحرارة وأنماط الطقس، وذلك من خلال التغيرات فى الدورة الشمسية، كما أن الأنشطة البشرية تعتبر من المسببات الرئيسية فى التغير المناخى مما ينتج انبعاثات للغازات الدفيئة، والتى تعمل كغطاء يلتف حول الكرة الأرضية مما يؤدى الى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة حيث زادت درجة حرارة الكرة الأرضية فى الآونة الأخيرة بمعدل 1.1 درجة مئوية.
كما نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات أمس الثلاثاء مشروع بيئي تنموي متكامل لقرية " دبركى " مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومي (حياه كريمة) الذي تتبناه الدولة وبالتعاون مع جامعة مدينة السادات وحرصاً منها على تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة، يأتي المشروع التنموى المتكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية في مطلع عام 2019، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشرية أو بيطرية وزراعية وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.
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