جامعة السادات تنظم مسابقة بعنوان "مصر المستدامة فى مواجهة التغيرات المناخية"

كما نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات أمس الثلاثاء مشروع بيئي تنموي متكامل لقرية " دبركى " مركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالاً للمشروع القومي (حياه كريمة) الذي تتبناه الدولة وبالتعاون مع جامعة مدينة السادات وحرصاً منها على تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظات المنوفية والبحيرة، يأتي المشروع التنموى المتكامل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية في مطلع عام 2019، والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من المشاريع البيئية التنموية سواء بشرية أو بيطرية وزراعية وكذلك تقديم الندوات التوعوية التي تزيد من الوعي التثقيفي لدي المواطنين.