انطلاق بطولة الشهيد الرفاعى للشطرنج بجامعة المنوفية بمشاركة 80 طالبا وطالبة

المنوفية - فريق محافظات

انطلقت قبل قليل، بطولة الشهيد الرفاعي الخمسون للشطرنج الخاطف التي تستضيفها جامعة المنوفية بمشاركة 43 جامعة والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية بالتعاون مع جامعة المنوفية، وذلك ضمن احتفالات جامعة المنوفية بعيدها السنوي واحتفال الاتحاد الرياضي للجامعات باليوبيل الذهبى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورئيس الاتحاد المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت رئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

ويشارك في المنافسات 43 جامعة وهم، الإسكندرية والقاهرة والجامعة البريطانية وعين شمس وبورسعيد والمنصورة والمصرية الروسية ووزارة التعليم العالي وبنها وطنطا والمنوفية والجامعة الأمريكية والأزهر والزقازيق والأكاديمية العربية للعلوم والجامعة الألمانية بالقاهرة والسادات والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وحلوان والسلام والجامعة العربية المفتوحة وجامعة مصر الدولية والسويس وجامعة نيو جيزة وجامعة دراية وسوهاج والنهضة وبدر والمستقبل والعلمين والمصرية للتعليم الإلكتروني وأسيوط والجامعة الكندية بمصر وجامعة سيناء والمصرية الصينية وبني سويف والأهرام الكندية وحورس وكفر الشيخ والجامعة اليابانية والجامعة الألمانية الدولية وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا والجامعة الكندية.

ويدير منافسات البطولة الحكام، محمد أحمد شعيب ووائل إيهاب المنشاوي وعبد القادر عز الرجال ومحمد فتح الله بدر وبيتر بيشوي وأحمد عبد النبي عدس ومحمود محمد شعيب وحماده محمد سالم والسيد فتحي وأحمد محمد سيف.

كما يتولى الإشراف على البطولة الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد شاهين وإدارة النشاط الرياضي والنشاط الاجتماعي، كما يتواجد وائل جمعة مندوب الاتحاد الرياضي للجامعات.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الجولات في نهاية اليوم، حيث سيتم توزيع الجوائز والميداليات على الجامعات الفائزة بالمنافسات.