استلام 200 فدان بمدينة السادات لتنفيذ توسعات جامعة المنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - فريق محافظات

تسلمت جامعة المنوفية اليوم،200 فدان بمدينة السادات تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية لتخصيص هذه المساحة لتنفيذ توسعات جامعة المنوفية، وذلك فى ظل ماتشهده مصر حاليا من تطورات واسعة في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة مصر، والعمل بخطوات سريعة وحاسمة لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، التي أسهمت في تطوير كافة المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وتستمر الدولة المصرية في تنفيذ المشاريع القومية العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ووضع مصر على خريطة التنمية العالمية، وفى ظل هذه المشروعات القومية.

وشهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والمهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات مراسم استلام ال 200 فدان بمدينة السادات لصالح جامعة المنوفية، بنظام نقل الأصول لصالح الجامعة.

أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بتحقيق حلم جديد وإنجاز كبير لجامعة المنوفية فى ظل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، وراعى تطوير منظومة التعليم العالي مما أحدث طفرة هائلة وتطور غير مسبوق فى مجالات التعليم، ودعم وتبنى التوسع فى الانشاءات الجامعية لفتح برامج وكليات وتخصصات مستحدثة مما أدى إلى تطور أداء الجامعات وتقدمها فى التصنيفات العالمية.

ويتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه لجامعة المنوفية، والموافقة على تخصيص 200 فدان بمدينة السادات لتنفيذ توسعات جامعة المنوفية لتكون ظهير ومتنفس للجامعة تقيم عليها جامعة المنوفية التكنولوجية بمساحة 40 فدان لخدمة 1800 مصنع بمدينة السادات، وامتداد جامعة المنوفية الأهلية بمساحة 35 فدان، عدد 6 مراكز طبية متخصصة بمساحة 50 فدان تضم تخصصات علاجية مختلفة، ومراكز أخرى مستجدة، والكليات الجديدة وفقا للخطة الاستراتيجية فنون جميلة، ألسن، ومايستجد من كليات بمساحة 20 فدان ومزارع بحثية تعليمية بمساحة 30 فدان بالإضافة إلى مباني للخدمات.

كما يتقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمجهوداتهم فى تحقيق هذا الإنجاز الهام لجامعة المنوفية، والإسهام فى تحقيق استراتيجية جامعة المنوفية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوجه نحو الجمهورية الجديدة، والشكر لكل من ساهم فى تحقيق هذا الحلم.

حضر مراسم تسليم الأرض الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

كما حضر أيضا نواب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز الاستشارات الهندسية، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، خالد عجور مدير عام العلاقات العامة والإعلام، المهندس ربيع صلاح مدير المشروعات، كمال عبد الحى من الشئون القانونية، طارق هجرس من شئون العاملين.

وقام بالقياس والتحديد المساحي وتوقيع حدود وأركان المساحة المخصصة فريق مساحي من قسم الجغرافيا والجيوماتكس من كلية الآداب تحت إشراف الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ الجيوماتكس وعضو لجنة الاستلام، ويضم الفريق المساحي من الهيئة المعاونة والفننين والطلاب الدكتور صلاح دياب والدكتور محمد عبد الرؤوف، وأحمد محيي الدين، ومحمود شمس الدين، ومصطفى اللحلح، واحمد رزق.