"تسويق المنتجات" أولى مقترحات "الحوار الوطنى" بدمياط

دمياط - هيثم مراد

انطلقت جلسات الحوار الوطني لحزب حماة الوطن بمحافظة دمياط بعنوان "توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلى"، وذلك بحضور عددا من الشخصيات العامة والنواب ورجال الدين.

وتناول الحوار الوطنى لحزب حماة الوطن عدة ملفات بشأن تطوير الصناعات المصرية، وذلك لمواجهة تحديات الصناعة وتنمية الوعى اللازم لدى المواطنين حيال تشجيع المنتج المحلى.

جاء ملف التسويق أبرز الملفات التى تناولها عددا من الحضور، خاصة إمكانية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وكيفية التغلب على كافة المعوقات التى قد تظهر أمام تحقيق هذا الهدف، إضافة إلي طرح إمكانية التعاون مع دول أفريقيا والتركيز على الأسواق الصاعدة من أجل تنمية الصناعات المصرية وفتح مجالات تسويقية جديدة أمام منتجات مصر، لاسيما المنتجات الدمياطية.

وأوضحت النائية إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأمر يتطلب الاطلاع على الأذواق العامة، وإنتاج منتجات تتناسب مع تلك الأذواق، موضحة أن التسويق يعد الملف الهام والأبرز داخل تنمية الصناعات وتوطين الصناعة المصرية.

وأضافت أيضا أن هناك أسواقا يمكننا دخولها فقط إذا قمنا بتوفير ما يتطلبه من منتجات تتماشي مع الذوق العام لديها، موضحة أن القيادة السياسية تهتم كثيرا بتوفير المناخ المناسب لتنمية صناعات المصريين.

وأكدت أيضا على ضرورة تعلم وابتكار طرق جديدة للتسويق واستخدام السوشيال ميديا بشكل جيد فى هذا الأمر، لمخاطبة الأسواق العالمية بالشكل الذى يضمن تحقيق أعلى استفادة وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصرى.

ويذكر أن حزب حماة الوطن بمحافظة دمياط قد أعلن عن انطلاق جلسات الحوار الوطني بعنوان " توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي" والذي يتولي مناقشة ملفات تنمية الصناعات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، في حضور عددا من رجال الدين والشخصيات العامة ونواب مجلسي الشيوخ والنواب.