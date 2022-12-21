البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الأهلى للتنمية الصناعية بقيمة 174.3 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الأهلي للتنمية الصناعية بحجم تداول 17.4 مليون سهم بقيمة 174.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة ميد فيرت مصر للتجارة بحجم تداول 130 ألف سهم بقيمة 13 مليون جنيه، وصفقة على شركة شهري للتمويل الاستهلاكي بحجم تداول 86.7 ألف سهم بقيمة 8 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 22.4 مليون سهم بقيمة 212.2 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.82 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 950.793 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 654.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.26%، والعرب على 6.71%، واستحوذت المؤسسات على 22.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 96.3 مليون جنيه، 51.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 42.7 مليون جنيه، 268.7 ألف جنيه، 101.9 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14541 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 17615 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5980 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة، بينما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3571 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1266 نقطة.