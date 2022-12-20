صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الثلاثاء.. وهبوط الكويت وقطر وأبو ظبى

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.92% رابحًا 93.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10280.15 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.24% رابحًا 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3348.43 نقطة، زاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.16% رابحًا 2.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1856.96 نقطة.



بورصة السعودية فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت ، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.133% خاسرًا 13.77 نقطة ليغلق عند مستوى 10336.87 نقطة، وانخفضت بورصة قطر.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.92% رابحًا 93.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10280.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% خاسرًا 65.13 نقطة ليغلق عند مستوى 18650.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 136.8 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.49%، يليه قطاعي السلع الرأسمالية، والبنوك بنسبة 1.1%، 1.09%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.95%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي النقل، والتأمين بنسبة 0.56%، 0.53%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.81%، ثم قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية، والاستثمار والتمويل، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.66%، 0.63%، 0.61%، على التوالي.

وقفز 139 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "كابلات الرياض" بنسبة 8.86%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 6.18%، ثم سهم "بن داود" بنسبة 5.23%، وتراجع 69 سهمًا على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.97%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 3.70%، ثم سهم "العربي" بنسبة 3.26%، فيما تصدر سهم "سابك للمغذيات الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 384.4 مليون سعودي.

بورصة دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.24% رابحًا 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3348.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 113.2 مليون سهم محققة ما قيمته 207 مليون درهم من خلال تنفيذ 4631 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.59%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.35%، 0.3%، على التوالي.

وزاد 13 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 10.14%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.81%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.45%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.2 مليون ورقة بقيمة 37 مليون درهم.

بورصة البحرين

زاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16% رابحًا 2.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1856.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 2 مليون سهم بقيمة 313.1 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 41.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.5%، وصعدت أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة، وبنك السلام، وبنك البحرين والكويت بنسبة 4.65%، 3.03%، 1.65%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 3.51% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 7.31%.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.93% خاسرًا 67.52 نقطة ليغلق عند مستوى 7229.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.10% خاسرًا 89.10 نقطة ليغلق عند مستوى 8022.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% خاسرًا 13.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5615.71 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.52% خاسرًا 30.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5732.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 131.3 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9186 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.94%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.9%، يليه قطاعي الصناعة، والاتصالات بنسبة 1.42%، 1.4%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.89%، 0.85%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.76%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة، والتأمين بنسبة 7.96%، 0.08%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.133% خاسرًا 13.77 نقطة ليغلق عند مستوى 10336.87 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.582 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 192.3 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاعي الاتصالات والمرافق بنسبة 0.58%، 0.57%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الصناعات والعقارات بنسبة 0.11%، 0.07%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الرعاية الصحية، والمواد الأساسية بنسبة 0.98%، 0.53%، على التوالي.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 7.5%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 3.75%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 6.7%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 4.13%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 222.2 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.20% خاسرًا 22.25 نقطة ليغلق عند مستوى 10964.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.2 مليون سهم بقيمة 303.2 مليون ريال عبر تنفيذ 11539 صفقة، وتراجع 25 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.16%، يليه قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، 0.72%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات التأمين، والنقل، والصناعات بنسبة 0.47%، 0.45%، 0.13%، على التوالي.