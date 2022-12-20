هارى وميجان ماركل يجهزان هدايا الكريسماس للاجئين على حدود أمريكا والمكسيك

كتبت ريهام عبد الله

نظم الأمير هارى وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، هدايا لأكثر من 30 عائلة مختلفة تم جمع شملها، واللاجئين على حدود الولايات المتحدة والمكسيك فى نهاية هذا الأسبوع.

شارك دوق ودوقة ساسكس، اللذان يعيشان حاليًا فى قصرهما الذى تبلغ تكلفته 14 مليون دولار فى كاليفورنيا بعد أن تخلوا عن الخدمة الملكية، أخبار إعدادهما هدايا الكريسماس على موقع مؤسسة Archewell Foundation، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

هارى وميجان جهزا هدايا للاجئين فى الولايات المتحدة

إلى جانب صورة كومة من الهدايا، أوضح الوصف المنشور عبر الموقع: "يوم الجمعة، اجتمع فريق أرشويل، للاحتفال بالأعياد والمشاركة فى حفلة العطلة السنوية للعائلات التى تم جمع شملها والتى يمثلها مركز قانون المدافعين عن المهاجرين".

وقال الموقع: "بقيادة مؤسسة Archewell، نظمت الشركة هدايا العيد لأكثر من 30 عائلة لاجئة تم لم شملها"، وتأتى هذه الهدايا في إطار الاستعدادات للاحتفال بمناسبة أعياد الميلاد.



صورة الهدايا

هارى وميجان ماركل يطلبان اعتذار من العائلة الملكية البريطانية

ومن جهة أخرى، يشار إلى أن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، يريدان اعتذارًا من العائلة الملكية البريطانية، بعد أن تلقت ناشطة خيرية، الأعمال الخيرية التى تعرضت للإهانة، نجوزى فولانى، اعتذارًا فى القصر، ويقال إنهم شعروا بالغضب بعد أن أقام مساعدون للملك تشارلز، لقاء "مصالحة" مع السيدة فولانى - لكنهم لم يفعلوا الشيء نفسه معهم، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

وكشفت الصحيفة أن دوق ودوقة ساسكس يدفعان العائلة المالكة لتقديم أول عرض سلام فى قمة ملكية والاعتراف بأنهم تعرضوا للظلم، فيما يقال إن هارى وميجان، اللذان انتقدا بشدة العائلة المالكة فى مسلسلاتهما الوثائقية على نتفليكس، يعتقدان أنهما ضحية "المعايير المزدوجة" بعد أن التقت فولانى بالسيدة سوزان هاسى الجمعة الماضية فى قصر باكنجهام.

الاجتماع الذى اعتذرت فيه السيدة هوسي، 83 عامًا، عن "استجواب" رئيس المؤسسة الخيرية بشأن خلفيتها، تم الترتيب له بسرعة بعد أن أهانتها فى إحدى المناسبات الشهر الماضي.