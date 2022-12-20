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العائلة المالكة ببريطانيا تحتفل بالكريسماس فى ساندرينجهام لأول مرة منذ 3 سنوات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:49 ص
العائلة المالكة ببريطانيا تحتفل بالكريسماس فى ساندرينجهام لأول مرة منذ 3 سنوات العائلة المالكة البريطانية
كتبت ريهام عبد الله

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أكد قصر باكنجهام أن الملك تشارلز والملكة كاميلا وأفراد العائلة المالكة سيقضون عيد الميلاد فى ساندرينجهام لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وسيحتفل تشارلز، 74 عامًا، وكاميلا، 75 عامًا، بعيد الميلاد في منزل نورفولك السابق للملكة اليزابيث الراحلة مع أفراد العائلة، مما يمثل عودة إلى الاحتفالات الملكية التقليدية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

تجمع ساندرينجهام الأول منذ 3 سنوات

سيكون التجمع في ساندرينجهام، وهى أول مرة تقضي فيها العائلة المالكة عيد الميلاد في المقر الملكي الخاص منذ عام 2019، وستكون فترة مؤثرة بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة في سبتمبر الماضى، وقال قصر باكنجهام في بيان مقتضب: "سيحضر صاحب الجلالة الملك والملكة برفقة أفراد العائلة المالكة القداس الصباحي في يوم عيد الميلاد في كنيسة ساندرينجهام، يوم الأحد 25 ديسمبر 2022".
 
العائلة المالكة البريطانية
العائلة المالكة البريطانية
 
من المحتمل أن ينضم إلى تشارلز وكاميلا، كيت ميدلتون والأمير وليام أمير وأميرة ويلز وأطفالهما، الأميرة الملكية آن وعائلتها، وادوارد و صوفى إيرل وكونتيسة ويسيكس وأطفالهم .

تساؤلات حول موقف هارى وميجان

فيما تبقى الأسئلة أيضًا حول هاري وميجان، اللذين قيل إنه تم تجميدهما من عشاء تشارلز الأول في عيد الميلاد في ساندرينجهام كملك، بعد أن شنوا هجوما شديدا على العائلة المالكة فى سلسلة Netflix الوثائقية الجديدة، فى هجوم غير مسبوق على العائلة المالكة، متهماً الملك بـ "الكذب". 
 
ويأتي عيد الميلاد في ساندرينجهام بعد استراحة، عندما قضت الملكة الراحلة، بسبب جائحة كوفيد، فترة الأعياد في قلعة وندسور لعامين متتاليين، الأولى مع دوق إدنبرة، الامير فيليب الراحل، بمفردهما بدون عائلتها الأكبر، وتتميز أعياد الميلاد الملكية برحلة صباحية إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية، وتحية المهنئين، ووجبة غداء عائلية.

العائلة المالكة

بريطانيا

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الملك تشارلز

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