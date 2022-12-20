نائب وزير الاتصالات يتفقد متحف كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، متحف كفر الشيخ، واستمعا من الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، الخدمات المقدمة للمواطنين، والتيسيرات لاستقبال المتحف المواطنين، للتعرف على محتويات المتحف من قطع أثرية وتماثيل، والعصور التي تنتمي لها، ومواقع اكتشافها، كما استمع النائبان، لشرح عن محتويات المتحف من تماثيل وقطع اثرية، وعملات معدنية، وأدوات متعددة تعود للعصر الفرعوني واليوناني والقبطي والإسلامي.

وعبرت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، عن اعجابها بمتحف كفر الشيخ، وسيناريو العرض المتحفي، وأسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست.

يذكر أن عدد القطع الاثرية الموجودة بالمتحف 1200 قطعة أثرية، المعروض منها 735 قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و2 كتلة حجرية "عنصر معمارى"، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة ، إضافة للمعدات التي تستخدم في البناء، والمعدات والآلات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية، وتم عرض 60 قطعة أثرية جديدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية لافتتاحه.

وكان قد تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة للوقوف على الوضع الحالى والاتفاق على الدعم الفنى اللازم لضمان استدامة أعمال الإدارة وتفعيل دورها بمنظومة التحول الرقمى بالمحافظة، بحضور جورج سمير، مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمى، وأحمد الأشرف، مدير إدارة البنية الأساسية، وهيثم فواز، مدير إدارة قواعد البيانات.

ونفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، مجموعة من جهود التطوير المؤسسي الرقمي بالمحافظة، ومنها؛ دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة للمساهمة في تطوير الأداء الحكومي، وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي بالمحافظة، من خلال إجراء التقييمات والاختبارات اللازمة لاختيار أفضل المرشحين للعمل بإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ورفع القدرات العامة والتخصصية لديهم.



جلانب من الجولة



صورة جماعية



نائبا محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات يتفقدان متحف كفر الشيخ



استقبال نائبي محافظ كفر الشسخ ووزير الاتصالات



تفقد متحف كفر الشيخ من قبل نائبي محافظ كفر الشيخ ووزير الاتصالات



تفقد متحف كفر الشيخ



تفقد المتحف



جانب من جولة النائبين