محافظ كفر الشيخ يبحث مع نائب وزير الاتصالات استكمال أعمال التحول الرقمى

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورحب محافظ كفر الشيخ بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعتبر ملف التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي ضمن أولوياتها الاستراتيجية نظراً لإنعكاساته الإيجابية على منظومة العمل الحكومي وعلى رضاء المواطنين، لتحويل محافظة كفر الشيخ إلى محافظة رقمية، بما يساهم في الوصول إلى الجمهورية الجديدة الذكية والمستدامة، معلناً توفير كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية.

وخلال اللقاء نوقشت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وناقش اللقاء دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بالإضافة إلى برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ناقش اللقاء مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

ومن جهتها، استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ في مجال التطوير المؤسسي الرقمي ودعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة.