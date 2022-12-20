نائب وزير الاتصالات: نسعى لخلق نموذج عمل بمؤسسات كفر الشيخ بالتحول الرقمى

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورشة عمل، بديوان عام المحافظة اليوم، الثلاثاء، مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسى الرقمى والتحول الرقمى بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، وعدد من قيادات التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورحب محافظ كفر الشيخ بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسى الرقمى لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعى الرقمى للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعتبر ملف التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى ضمن أولوياتها الاستراتيجية نظراً لانعكاساته الإيجابية على منظومة العمل الحكومى وعلى رضاء المواطنين، لتحويل محافظة كفر الشيخ إلى محافظة رقمية، بما يساهم فى الوصول إلى الجمهورية الجديدة الذكية والمستدامة، معلناً توفير كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية، مشيراً إلى الزيارة الناجحة للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاخيرة للمحافظة.

وخلال اللقاء نوقشت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسى لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمى والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وناقش اللقاء دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة، بالإضافة إلى برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ناقش اللقاء مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام.

ومن جهتها، استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

وشهدت فعاليات الزيارة تنفيذ ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية والمشروعات الحالية التى تنفذها الدولة فى مجال التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى للوصول بالخدمات وبالمحافظات إلى أن تكون رقمية بما يساهم فى بناء جمهورية جديدة ذكية تشاركية لا ورقية، وتأتى الورشة فى إطار تهيئة محافظة كفر الشيخ لأعمال التحول الرقمى من خلال تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظة. وقد شهدت الورشة حضور مجموعة من القيادات التنفيذية والإشرافية بالمحافظة من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات، وعدد من مديرى مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الورشة؛ قدمت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى عرضًا تقديميًا حول التطوير المؤسسى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدةً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى خَلْق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة كفر الشيخ باستخدام التحوُّل الرقْمي، يدعم قدرتها على التكيُّف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه. وأوضحت أن خطة التطوير المؤسسى الرقمى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة كفر الشيخ تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحوُّل الرقْمى والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقْمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكذا المواطنين بالمحافظة، وفى هذا الإطار أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من البرامج والمشروعات والمبادرات للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام من خلال تنمية القدرات الرقمية للعاملين من المتخصصين من وحدات التحول الرقمى وغير المتخصصين، فضلاً عن المواطن.

واختتمت الورشة بتسليم محافظ كفر الشيخ ونائب وزير الاتصالات شهادات بعض برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بمختلف الجهات الحكومية بالمحافظة ضمن منظومة التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمي.



اثناء الاستقبال



الحضور من وكلاء الوزرات ورؤساء المدن



اهداء درع لمحافظ كفر الشيخ



تكربيم متدربة



تكريم المتدربين_1



تكريم متدرب بالمحافظة



تكريم متدرب



جانب من التكريم



جانب من الاجتماع



جانب من التكريم



جانب من لقاء محافظ كفر الشيخ ونائب وزير الاتصالات



صورة جماعية