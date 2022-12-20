محافظ قنا: تسهيلات كبيرة للتجار لإقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين تيسيرا عليهم، و تعزيز سبل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتجار للسيطرة على الأسواق، ومنع احتكار السلع الاستراتيجية، جاء ذلك خلال اجتماع عاجل مع كبار التجار، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، والعقيد تامر النجار، مدير مباحث التموين، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد شوقى، مسئول الغرفة التجارية، و ممثل عن جهاز حماية المستهلك.

وقال محافظ قنا، إنه يجرى الآن التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية لتغطية كافة مدن المحافظة، وذلك بالتوازي مع المعروض بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة لزيادة المعروضات أمام المواطنين، الأمر الذي سيساهم في مواجهه اي تلاعب بالأسعار من قِبل بعض التجار، وتوفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين وبيعها بأسعار مخفضة، مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية، لافتا إلى أن المحافظة لديها عدة منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائي، سوف يتم زيادة طرح السلع المعروضة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن انتشار أكثر من 130 منفذ ثابت ومتنقل، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، ومنافذ ( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

وأضاف الداودى، أن المحافظة حريصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام التجار وكل من يرغب في إقامة معارض المواد الغذائية والمنافذ بنسب تخفيضات جاذبة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر، ومحاربة الغلاء وجشع التجار، مشيرا إلي أنه تم توجيه رؤساء المدن بتوفير اراضي فضاء بالمدن والقري، لإقامة تلك المعارض بعد اختيارها من قبل التجار، مؤكدا علي أهمية المشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة في ظل الأحداث العالمية الجارية.

وطالب محافظ قنا، التجار بالإعلان عن مخازن السلع التابعة لهم للمرور عليها من قِبل حملات التفتيش للتأكد من عدم احتكار أى سلعة من السلع الاستراتيجية، موجها بزيادة الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال التجارية، لضبط أسعار السلع وعدم احتكارها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك.