إجراءات مكثفة لمواجهة غلاء الأسعار واحتكار السلع الغذائية فى البحيرة

البحيرة - فريق محافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، التزام المحافظة بالتوجيهات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن التعامل بمنتهى الحسم لمواجهة غلاء الأسعار ، وإخفاء السلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة.

مشددة على ضرورة المتابعة الدورية للأسواق والتعامل بمنتهى الحسم ومتابعة مدى التزام المحال التجارية بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين مدى سعرى، والتوافق على المدى السعرى الخاص بتلك السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمُصنعين وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب البعض فى تسعيرها.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع والتأكيد على مختلف سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة وغيرها، بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، وذلك خلال مدة أسبوعين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالبدء فى الاستعداد لمعارض "أهلاً رمضان"، من لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم، وتوفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.