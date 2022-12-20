محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع حى شرق.. صور

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، أعمال الرصف الجارية بعدد من شوارع حي شرق سوهاج، للوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة معدلات الأداء، وذلك عقب انتهاء جميع أعمال المرافق بتلك الشوارع، بحضور مسئولي مديرية الطرق، ومسئولي حي شرق سوهاج .
شملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع "محمد ضياء" وتفرعاته، وشارع " 16 "، على مساحة 30 ألف متر مسطح، بتكلفة 6 مليون و 900 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق سوهاج.
ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق مدن وقرى المحافظة.
وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عدد من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة سوهاج، وذلك للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، والعمل على ضبط الأسعار، يرافقه مسئولي مديرية التموين بالمحافظة .
واستهل المحافظ جولته بتفقد سوق منطقة الزهراء للخضر والفاكهة بحي شرق سوهاج، ثم تفقد هايبر بمدينة ناصر، حيث اطمأن على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، خاصة السلع الأساسية، وعدم وجود عجز في أي من السلع، مشددا على ضرورة الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع .
ووجه " الفقي " مسئولي مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والصحة، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق، والمحال التجارية بجميع مدن وقرى المحافظة؛ لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع المحافظين أمس، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع، مخاطباً المحافظين:" لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أى محاولة من أى تاجر بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع"، مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها، مضيفاً: لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين.
اعمال الرصف بعدد من شوارع حي شرق
أعمال الرصف بعدد من شوارع حي شرق
محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بحي شرق
محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بشوارع حي شرق (2)
محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بشوارع حي شرق
محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع حي شرق
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