محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع حى شرق.. صور

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع "محمد ضياء" وتفرعاته، وشارع " 16 "، على مساحة 30 ألف متر مسطح، بتكلفة 6 مليون و 900 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق سوهاج.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق مدن وقرى المحافظة.