اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:14 م
أكرم القصاص
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية سوق خضار
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
 

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

- الطماطم بـ8 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ9 جنيهات.
 
‎‏- البصل الأبيض بـ7 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ6.5 جنيه.
 
- البسلة 19 جنيها.  
 
‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ10جنيهات.
 
‎‏‎‏‎- الجزر بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
- الفاصوليا 10 جنيهات.
 
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ10.5جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25 جنيها.
 
‏‎‏‎‏- الليمون بـ11.5 جنيه.
 
‏‎- فاصوليا  بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏‎‏- الجوافة بـ12.5 جنيه.
 
- الموز البلدى 15 جنيها.
 
- الرومان بـ10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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